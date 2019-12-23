Кавани уходит из ПСЖ: назван новый клуб уругвайца

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани договорился о трехлетнем контракте с мадридским Атлетико, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.
Уругваец не получает постоянного игрового времени в парижском клубе, а тренер французов Томас Тухель сообщал, что не может дать Кавани регулярной игровой практики.
В нынешнем сезоне Кавани проигрывает конкуренцию арендованному у Интера Мауро Икарди и забил только трижды в 11-ти матчах парижан во всех турнирах.
Ранее стало известно, что на Ванда Метрополитано рассматривают кандидатуры четырех нападающих в связи с травмой Диего Косты, который не сможет сыграть в течение трех месяцев.
В данный момент Атлетико находится на четвертом месте турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 32 очка после 18-ти сыгранных туров.