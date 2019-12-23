Европейский гранд: появился очередной претендент на Цыганкова

Новости спорта:Виктор Цыганков имеет возможность перебраться в миланский Интер.

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков имеет возможность перебраться в миланский Интер, сообщает Interlive.it.

По информации источника, украинец предложен руководству нерадзурри с надеждой на то, что тот заинтересует главного тренера команды Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что в услугах Виктора также заинтересованы топ-клубы немецкой Бундеслиги: Бавария и дортмундская Боруссия. Говорилось также об интересе со стороны Галатасарая и мадридского Реала.

В нынешнем сезоне 22-летний Цыганков сыграл в 27 матчах за Динамо во всех турнирах, забив девять голов и отдав восемь результативных передач.

Интер лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, по дополнительным показателям опережая Ювентус. Динамо находится на втором месте УПЛ.