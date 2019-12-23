Кадровая чистка: Верес попрощался с рядом ведущих исполнителей

Ровненский Верес в своем официальном фейсбуке объявил о расставании сразу с шестью игроками после окончания осенней части сезона.
По обоюдному согласию сторон контракты были разорваны с вратарем Игорем Фияло, защитником Сергеем Любчаком, а также полузащитниками Валерием Садом, Иваном Гребенюком и Виталием Тимофеенко.
Также львовский отозвал из аренды полузащитника Виталия Мысыка, эта возможность была прописана в арендном соглашении игрока с Вересом.
Клуб из Ровно ушел на зимний перерыв на третьем месте турнирной таблицы группа А Второй лиги, имея в своем активе 36 очков после 20 сыгранных туров.
Весной Верес возобновит чемпионат поединком против ФК Ужгород.