Кадровая чистка: Верес попрощался с рядом ведущих исполнителей

Новости спорта:Ровненский Верес в своем официальном фейсбуке объявил о расставании сразу с шестью игроками.

Ровненский Верес в своем официальном фейсбуке объявил о расставании сразу с шестью игроками после окончания осенней части сезона.

По обоюдному согласию сторон контракты были разорваны с вратарем Игорем Фияло, защитником Сергеем Любчаком, а также полузащитниками Валерием Садом, Иваном Гребенюком и Виталием Тимофеенко.

Также львовский отозвал из аренды полузащитника Виталия Мысыка, эта возможность была прописана в арендном соглашении игрока с Вересом.

Клуб из Ровно ушел на зимний перерыв на третьем месте турнирной таблицы группа А Второй лиги, имея в своем активе 36 очков после 20 сыгранных туров.

Весной Верес возобновит чемпионат поединком против ФК Ужгород.