Анчелотти: Возможно, наберу Ибрагимовича

Новости спорта:Карло Анчелотти намерен переубедить звездного шведа примкнуть к Эвертону.

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти не знает, где продолжит карьеру нападающий Златан Ибрагимович.

Как известно, трехкратный победитель Лиги чемпионов был представлен в качестве нового тренера "Эвертона" в понедельник утром и теперь итальянский специалист намерен вернуть "ирисок" на вершину английского футбола.

"Самым важным фактором были амбиции, история клуба, атмосфера и болельщики, - объяснил 60-летний тренер. - Клуб хочет совершенствоваться и бороться. Мне нравятся команды, которые имеют амбиции и хотят добиться успеха.

Они хотят построить новый стадион и планируют усилить состав. Я хочу быть здесь на новом стадионе. Ибрагимович? Златан - мой хороший друг, но я тренировал многих лучших игроков. Я не знаю, что он планирует. Возможно, мне придется позвонить ему, чтобы узнать, хочет ли он приехать в "Эвертон"... но не играть".