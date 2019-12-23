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Суркис прокомментировал вопрос ухода Миколенко

Суркис прокомментировал вопрос ухода Миколенко
17:19 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Киевское Динамо полностью рассчитывает на защитника Виталия Миколенко.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал слухи о возможном уходе 20-летнего украинского защитника Виталия Миколенко.

"Киевское Динамо не планирует менять свои принципы работы с молодыми воспитанниками клуба. Миколенко является важным игроком для нашей команды и расставание с ним в планы клуба не входит", - цитирует Суркиса официальный сайт клуб.

Динамо вернуло украинского форварда

Уроженец Черкасс Виталий Миколенко является воспитанником киевского Динамо и успел сыграть с 2017 года 43 матча. В последнее время его игра заслуживает внимания, когда мы говорим о позиции левого защитника ("крайка"). 

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, Виталий Миколенко.
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