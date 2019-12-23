Форвард ПСЖ договорился о контракте с Атлетико

Новости спорта:Эдисон Кавани близок к переходу в мадридский Атлетико

Как сообщает Sky Italia, мадридский "Атлетико" достиг договоренности по общим условиям трехлетнего контракта с нападающим французского "ПСЖ" Эдинсоном Кавани.

Футболист сборной Уругвая постоянно боролся за место в составе парижан сначала со Златаном Ибрагимовичем, а затем с Неймаром и Килианом Мбаппе. Несмотря на наличие Кавани, летом "ПСЖ" подписал бывшего капитана итальянского "Интера" Мауро Икарди, который еще более сократил вероятность попадания в состав уругвайца. Ранее Кавани пытался покинуть клуб, но главный тренер Томас Тухель удерживал футболиста.

Добавим, что контракт Кавани с "ПСЖ" истекает в конце сезона, и все переговоры о новом соглашении, по-видимому, были прекращены. Сообщается, что "Атлетико" хотел бы получить игрока в январе, но клубы не договорились между собой о трансферной цене.

Если этого не произойдет, 32-летний Кавани перейдет в "Атлетико" летом в качестве свободного агента.