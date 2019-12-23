Скачать
Вторник, 24.12.2019
Рейтинг самых высоких зарплат в мировом спорте
Рейтинг самых высоких зарплат в мировом спорте
France Football назвал лучшего игрока Франции 2019 года
France Football назвал лучшего игрока Франции 2019 года
Вячеслав Кравцов показал, что не создан для жизни в Японии (Фото)
Вячеслав Кравцов показал, что не создан для жизни в Японии (Фото)
Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Санта Клауса (Фото)
Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Санта Клауса (Фото)

Форвард ПСЖ договорился о контракте с Атлетико

Форвард ПСЖ договорился о контракте с Атлетико
19:18 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Эдисон Кавани близок к переходу в мадридский Атлетико

Как сообщает Sky Italia, мадридский "Атлетико" достиг договоренности по общим условиям трехлетнего контракта с нападающим французского "ПСЖ" Эдинсоном Кавани.

Футболист сборной Уругвая постоянно боролся за место в составе парижан сначала со Златаном Ибрагимовичем, а затем с Неймаром и Килианом Мбаппе. Несмотря на наличие Кавани, летом "ПСЖ" подписал бывшего капитана итальянского "Интера" Мауро Икарди, который еще более сократил вероятность попадания в состав уругвайца. Ранее Кавани пытался покинуть клуб, но главный тренер Томас Тухель удерживал футболиста.

Добавим, что контракт Кавани с "ПСЖ" истекает в конце сезона, и все переговоры о новом соглашении, по-видимому, были прекращены. Сообщается, что "Атлетико" хотел бы получить игрока в январе, но клубы не договорились между собой о трансферной цене.

Динамо вернуло Русина из Зари

Если этого не произойдет, 32-летний Кавани перейдет в "Атлетико" летом в качестве свободного агента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПСЖ, Новости спорта, Атлетико, Новости футбола, Эдисон Кавани.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Клопп: Некоторые футболисты слишком дорогие для Ливерпуля
02 Вячеслав Кравцов показал, что не создан для жизни в Японии (Фото)
03 Бельгийский футболист назвал лучшего тренера в мире
04 Артета провел первую тренировку во главе Арсенала
05 Европейские гранды нацелились на вратаря аргентинского супер-клуба
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь