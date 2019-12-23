Легенда Интера возглавил участника Лиги чемпионов

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20:46 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Деян Станкович возглавил Црвену Звезду.

Легендарный сербский футболист Деян Станкович назначен главным тренером «Црвены Звезды». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Я очень рад! Понимаю, что мне предстоит столкнуться со сложностями, но в мире нет легкой работы, когда ты относишься к своим обязанностям ответственно.

Не могу дождаться момента, когда начну работу, о которой полтора месяца назад я даже не мечтал!» После окончания своей карьеры В 2013 году Станкович работал помощником главного тренера в «Удинезе» и «Интере».

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За карьеру игрока серб играл за «Црвену Звезду», «Лацио» и «Интер».

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Лацио, Интер, Новости спорта, Новости футбола, Деян Станкович.
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