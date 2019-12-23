Игрок Зальцбурга перенес инсульт

Новости спорта:Патрик Фаркаш пропустит несколько месяцев.

Защитник Зальцбурга Патрик Фаркаш признался, что перенес инсульт перед матчем Лиги чемпионов против Наполи в октябре. До сегодняшнего дня игрок и клуб не афишировали эту историю.

«Мне нечего скрывать и, думаю, каждый болельщик должен знать, что произошло со мной в тот вечер: это был инсульт. Я не мог двигаться, хотя пытался сделать хотя бы небольшое движение», — приводит слова Фаркаша ESPN.

«Я думал о том, что же со мной произошло. В какой-то момент предположил, что это конец и я могу умереть. Я хочу оставить эту историю позади, но также хочу поддержать других людей, пострадавших от инсульта, и поговорить с ними».

В нынешнем сезоне 27-летний Фаркаш провел 10 матчей за Зальцбург, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. После перенесенного инсульта Патрик на поле не появлялся.