"Очень рад вернуться домой": Русин - о возвращении в Динамо

Новости спорта:Назарий Русин прокомментировал свое досрочное возвращение в киевский клуб из аренды в Заре.

Нападающий Динамо Назарий Русин прокомментировал свое досрочное возвращение в киевский клуб из аренды в Заре. Форвард отправится с киевлянами на зимние сборы.

«Да, действительно, я досрочно возвращаюсь в Динамо и отправлюсь с первой командой на зимние сборы. Я очень рад вернуться домой», — сказал Русин в комментарии Dynamo.kiev.ua.

В августе Заря арендовала Русина. Луганский клуб планировал договориться с Динамо о том, чтобы оставить нападающего в аренде и на вторую часть чемпионата. Однако сделать это луганчанам не удалось — в арендном соглашении между клубами был пункт, согласно которому киевляне могут его досрочно вернуть.

Динамо вернуло Русина в связи с возможной дисквалификацией нападающего Артема Беседина. Форварда обвиняют в нарушении антидопинговых правил УЕФА, дело должны рассмотреть до 19 января.

В текущем сезоне Русин сыграл 17 поединков во всех турнирах за команду Виктора Скрипника, забив 7 голов и сделав 4 результативные передачи.

Динамо ушло на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице УПЛ, уступая Шахтеру 14 очков.