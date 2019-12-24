Александрия подписала защитника Динамо

Главный тренер Александрии Владимир Шаран сообщил, что клуб усилился защитником Динамо Романом Вантухом. Детали трансфера пока не известны.
Также Шаран заявил, что не заинтересован в подписании полузащитника Андрея Богданова, который покинул Десну.
«Хотел видеть этого игрока [Вантуха]. Хорошо, что мы договорились. Думаю, что он нам поможет, и будет расти как футболист в нашей команде».
«Еще разговариваем с некоторыми футболистами для усиления. Это опорный полузащитник, крайний полузащитник и нападающий. В Богданове я не заинтересован. Был момент, когда мы разговаривали с ним, хотели его видеть, но он отказался от нашей команды. Выбрал другой вариант, это было 2 или 3 года назад», — сказал Шаран в эфире программы Футбол News.
Сегодня Вантух покинул Олимпик. Защитник выступал за донецкий клуб на правах аренды. В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел 10 встреч в рамках УПЛ, на его счету 1 гол и результативная передача.
Александрия ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ. Отставание команды Шарана от второй позиции составляет 3 очка.