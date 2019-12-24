Александрия подписала защитника Динамо

Новости спорта:В нынешнем сезоне он на правах аренды играл за Олимпик.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран сообщил, что клуб усилился защитником Динамо Романом Вантухом. Детали трансфера пока не известны.

Также Шаран заявил, что не заинтересован в подписании полузащитника Андрея Богданова, который покинул Десну.

«Хотел видеть этого игрока [Вантуха]. Хорошо, что мы договорились. Думаю, что он нам поможет, и будет расти как футболист в нашей команде».

«Еще разговариваем с некоторыми футболистами для усиления. Это опорный полузащитник, крайний полузащитник и нападающий. В Богданове я не заинтересован. Был момент, когда мы разговаривали с ним, хотели его видеть, но он отказался от нашей команды. Выбрал другой вариант, это было 2 или 3 года назад», — сказал Шаран в эфире программы Футбол News.

Сегодня Вантух покинул Олимпик. Защитник выступал за донецкий клуб на правах аренды. В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел 10 встреч в рамках УПЛ, на его счету 1 гол и результативная передача.

Александрия ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ. Отставание команды Шарана от второй позиции составляет 3 очка.