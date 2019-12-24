Футболист Динамо заинтересовал клуб MLS

Новости спорта:Карлос Самбрано может в ближайшее время стать игроком Лос-Анджелес Гэлакси.

Защитник Динамо Карлос Самбрано может в ближайшее время стать игроком Лос-Анджелес Гэлакси, сообщает издание El Bocón.

По информации источника, новые подробности о переходе перуанца могут появиться в ближайшие несколько дней.

Динамо подписало Самбрано в январе 2018 года, и с тех пор легионер не провел за первую команду киевлян ни одного матча.

Прошлый сезон центрбек отыграл в аренде в швейцарском Базеле, за который провел 10 матчей во всех турнирах.

Ранее Карлоса активно связывали с потенциальным возвращением в Перу, где в его услугах заинтересована Альянса Лима.

Вице-чемпионы Украины ушли на зимний перерыв в Премьер-лиге на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего Шахтера на 14 очков.