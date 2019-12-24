Бабич рассказал о трансферных целях Мариуполя

Новости спорта:Александр Бабич рассказал о кадровых планах клуба на зимний перерыв.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал в интервью порталу Zbirna.com о кадровых планах клуба на зимний перерыв.

В частности, наставник приазовцев отметил, что команда нуждается в новых форварде и полузащитнике.

— Какие позиции Мариуполю хотелось бы усилить на весеннюю часть чемпионата?

— В первую очередь, хотелось бы подыскать игрока на позицию первого нападающего. Кроме того, нужен игрок в середину поля. Хотелось бы, чтобы по интеллекту он был, как, например, Пихаленок, который одним пасом мог отрезать нескольких соперников и сыграть нестандартно.

— Кто-то покинет вашу команду в ближайшем будущем?

— У нас почти все игроки на контрактах, остаются у нас и ребята из Шахтера. Поэтому расставаться мы ни с кем не планируем. Наоборот, считаю, что у нас самая недоукомплектованная команда Премьер-лиги, и нам нужны новые игроки.

— На весну у Мариуполя задача очевидная — первая шестерка?

— Да, борьба будет ожесточенная и непростая. Календарь у нас непростой, впрочем, таким же он будет и у наших конкурентов. Все будет зависеть от того, как качественно мы проведем зимние сборы, селекцию и подготовимся к весенним матчам. Надо хорошо поработать, чтобы добиться желаемого результата.

Мариуполь ушел на зимний перерыв в Favbet Лиге на шестом месте в таблице.

Первый сбор в новом году подопечные Бабича проведут в Турции, где сыграют три контрольных матча.

22 февраля в первом матче после возобновления чемпионата Мариуполь примет Зарю.