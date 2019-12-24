Барса и Реал в "фаворитах": топ подешевевших в 2019 году футболистов

Новости спорта:Портал Transfermarkt опубликовал имена футболистов, чья стоимость больше всех опустилась за 2019 года.

Форвард Браселоны, который выступает за Баварию Филиппе Коутиньо возглавил рейтинг "неудачников", стоимость который наиболее упала за 2019 год.

Об этом гласят данные портала Transfermarkt.

Отмечается, что стоимость игрока понизилась на 70 миллионов евро.

Второе место в списке досталось защитнику Реала Марсело, который упал в цене на 50 миллионов. "Бронзу" в списке получил игрок Барселоны Иван Ракитич. Он подешевел на 40 миллионов евро.

Список топ-10 игроков, подешевевших в 2019 году:

1. Филиппе Коутиньо (ФК Бавария) - €70 миллионов.

2. Марсело (ФК Реал) - €50 миллионов €.

3. Иван Ракитич (ФК Барселона) - €40 миллионов.

4. Серхио Бускетс (ФК Барселона) - €40 миллионов.

5. Марко Асенсио (ФК Реал) - €40 миллионов.

6. Гарет Бейл (ФК Реал) - €40 миллионов.

7. Эдисон Кавани (ФК ПСЖ) - €30 миллионов.

8. Тома Лемар (ФК Атлетико) - €30 миллионов.

9. Самуэль Умтити (ФК Барселона) - €30 миллионов.

10. Набиль Фекир (ФК Реал Бетис) - €30 миллионов.

Как сообщалось, издание Sportingintelligence опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых клубов в мировом спорте.