Неймар может вернуться в Барселону: что для этого нужно

Новости спорта:Трансфер Неймара в Барселону зависит от продажи Филиппе Коутиньо

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо должен покинуть клуб уже следующим летом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб рассматривает возможность продажи хавбека за 100 млн евро, чтобы покрыть часть расходов от трансфера бразильского форварда ПСЖ Неймара.

Отмечается, что в случае трансфера Коутиньо Барселона предпримет попытку приобрести Неймара за 180 млн евро.

Напомним, что летом хавбек присоединился к Баварии на правах аренды. В текущем сезоне он отыграл за мюнхенский клуб 22 матча, забив семь голов и отдав семь ассистов.