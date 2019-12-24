Михалик близок к возвращению в Россию

Новости спорта:Украинский защитник "Волыни" может снова оказаться в России.

36-летний украинский футболист Тарас Михалик, который минувшим летом перешел в родную «Волынь» после шести лет в московском «Локомотиве», может вернуться в российский клуб. Об этом сообщил в Телегам-канале «Футбольный Биги» российский журналист Сергей Егоров.

«И удивительный вариант – возможное возвращение Тараса Михалика. Не знаю, зачем, но тема существует», - написал Егоров.

Михалик защищал цвета «Локомотива» с лета 2013 года после перехода из киевского «Динамо». Всего за «Локомотив» Михалик провел 106 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Отметим, что в этом сезоне Михалик провел 11 матчей за луцкую «Волынь» в Первой лиге Украины.