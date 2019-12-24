Кадровая чистка: кто покинет МЮ зимой

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15:43 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:МЮ готов выслушать предложения других клубов о подписании полузащитника Неманьи Матича и Маркоса Рохо.

Манчестер Юнайтед готов выслушать предложения других клубов о подписании полузащитника Неманьи Матича и Маркоса Рохо, сообщает The Times.

На Олд Траффорд не рассчитывают на двух футболистов и намерены расстаться с ними в рамках командной перестройки, которую проводит главный тренер Оле-Гуннар Сульшер.

При этом издание отмечает, что приоритетом для клуба является подписание нападающего Зальцбурга Эрлинга Холанда.

Сообщается, что Матич интересует ряд клубов Премьер-лиги. Ранее стало известно, что агент серба ведет переговоры с Миланом и Атлетико. За ситуацией с Рохо в Манчестере, в свою очередь, следят клубы из Испании и Италии.

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В нынешнем сезоне Матич сыграл только в 7 матчах во всех турнирах, отдав одну результативную передачу. Рохо принял участие в 9 играх.

Манчестер Юнайтед после поражения от аутсайдера Уотфорда (0:2) на минувших выходных занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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Футбол, МЮ, Новости футбола, Неманья Матич, Маркос Рохо.
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