Кадровая чистка: кто покинет МЮ зимой

Новости спорта:МЮ готов выслушать предложения других клубов о подписании полузащитника Неманьи Матича и Маркоса Рохо.

Манчестер Юнайтед готов выслушать предложения других клубов о подписании полузащитника Неманьи Матича и Маркоса Рохо, сообщает The Times.

На Олд Траффорд не рассчитывают на двух футболистов и намерены расстаться с ними в рамках командной перестройки, которую проводит главный тренер Оле-Гуннар Сульшер.

При этом издание отмечает, что приоритетом для клуба является подписание нападающего Зальцбурга Эрлинга Холанда.

Сообщается, что Матич интересует ряд клубов Премьер-лиги. Ранее стало известно, что агент серба ведет переговоры с Миланом и Атлетико. За ситуацией с Рохо в Манчестере, в свою очередь, следят клубы из Испании и Италии.

В нынешнем сезоне Матич сыграл только в 7 матчах во всех турнирах, отдав одну результативную передачу. Рохо принял участие в 9 играх.

Манчестер Юнайтед после поражения от аутсайдера Уотфорда (0:2) на минувших выходных занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.