Обошлись без Луческу: кого Сантос назначил главным тренером

Новости спорта:Многоопытный португалец будет работать с «рыбами» в следующем году.

Бразильский «Сантос» объявил о назначении на пост главного тренера 73-летнего португальского специалиста Жезуалду Феррейры.

Контракт с тренером рассчитан на один год. Официально в должность Феррейра вступит 6 января 2020 года, когда и пройдет его презентация.

Последним местом работы Жезуалду Феррейры был катарский «Аль-Садд», где португалец работал с 2015 года по лето нынешнего, а затем уступил место экс-хавбеку «Барселоны» Хави.

Listamos todos os comandantes estrangeiros que passaram pelo Peixão. Jesualdo é o nosso 16° treinador de fora do Brasil e o 1 português. Boa sorte e vamos pra cima! pic.twitter.com/kxeoHeoLtE — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 23, 2019

Напомним, ранее в прессе сообщалось, что возглавить «Сантос» может экс-тренер «Шахтера» Мирча Луческу.