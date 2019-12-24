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Обошлись без Луческу: кого Сантос назначил главным тренером

Обошлись без Луческу: кого Сантос назначил главным тренером
18:30 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Многоопытный португалец будет работать с «рыбами» в следующем году.

Бразильский «Сантос» объявил о назначении на пост главного тренера 73-летнего португальского специалиста Жезуалду Феррейры.

Контракт с тренером рассчитан на один год. Официально в должность Феррейра вступит 6 января 2020 года, когда и пройдет его презентация.

Последним местом работы Жезуалду Феррейры был катарский «Аль-Садд», где португалец работал с 2015 года по лето нынешнего, а затем уступил место экс-хавбеку «Барселоны» Хави.

Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

Напомним, ранее в прессе сообщалось, что возглавить «Сантос» может экс-тренер «Шахтера» Мирча Луческу.

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Мирча Луческу, ФК Сантос, Чемпионат Бразилии, Жезуалду Феррейра.
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