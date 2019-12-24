Известный английский тренер нашел работу в Нидерландах

Нидерландский "Ден Хааг" назначил Алана Пардью новым главным тренером команды, сообщает официальный сайт клуба. Контракт со специалистом подписан до конца текущего сезона. Англичанин остался без работы с тех пор, как покинул "Вест Бромвич" в апреле 2018 года и ему поставлена задача сохранить для новой команды прописку в высшем дивизионе.
"В поисках нового вызова я рад, что нашел общий язык с "Ден Хаагом", - заявил Пардью. - В этом клубе все начинается с энтузиазма и страсти. Команда переживает трудный период, но мы сделаем все возможное, чтобы переломить ситуацию. Мы должны сделать это вместе, игроки, персонал и болельщики".
We've got some news!
Alan Pardew is onze nieuwe hoofdtrainer. De ervaren Engelsman tekent voor de rest van het seizoen en neemt Chris Powell mee als assistent.#WelcomeAlan #WelcomeChris
— ADO Den Haag (@ADODenHaag) December 24, 2019
Ранее Пардью тренировал английские клубы "Рединг", "Вест Хэм Юнайтед", "Чарльтон", "Саутгемптон", "Ньюкасл Юнайтед" и "Кристал Пэлас".