Известный английский тренер нашел работу в Нидерландах

Новости спорта:58-летний специалист Алан Пардью возглавил клуб из Нидерландов.

Нидерландский "Ден Хааг" назначил Алана Пардью новым главным тренером команды, сообщает официальный сайт клуба. Контракт со специалистом подписан до конца текущего сезона. Англичанин остался без работы с тех пор, как покинул "Вест Бромвич" в апреле 2018 года и ему поставлена задача сохранить для новой команды прописку в высшем дивизионе.

"В поисках нового вызова я рад, что нашел общий язык с "Ден Хаагом", - заявил Пардью. - В этом клубе все начинается с энтузиазма и страсти. Команда переживает трудный период, но мы сделаем все возможное, чтобы переломить ситуацию. Мы должны сделать это вместе, игроки, персонал и болельщики".

We've got some news! Alan Pardew is onze nieuwe hoofdtrainer. De ervaren Engelsman tekent voor de rest van het seizoen en neemt Chris Powell mee als assistent.#WelcomeAlan #WelcomeChris — ADO Den Haag (@ADODenHaag) December 24, 2019

Ранее Пардью тренировал английские клубы "Рединг", "Вест Хэм Юнайтед", "Чарльтон", "Саутгемптон", "Ньюкасл Юнайтед" и "Кристал Пэлас".