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Клопп назвал Варди одним из трех лучших форвардов чемпионата Англии

Клопп назвал Варди одним из трех лучших форвардов чемпионата Англии
21:53 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:Наставник Ливерпуля оценил качества форварда Лестера.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда должна внимательно сыграть против нападающего "Лестера" Джейми Варди.

Красные возвращаются к матчам Премьер-лиги 26 декабря после триумфа на Кубке мира в Катаре. Бывший игрок сборной Англии уже забил 17 мячей в текущем чемпионате, хотя Клопп признает, что команда Брендана Роджерса - это не команда одного человека.

"Варди - исключительный нападающий, - заявил Клопп.

- С того момента как я приехал в Англию, он, вероятно, один из трех лучших. Он всегда забивает, его трудно остановить. Он борется, всегда бегает за спиной защитников и играет на грани офсайда. Это действительно очень опасно.

Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

Тем не менее, "Лестер" - не только Джейми Варди. Брендан Роджерс проделал там отличную работу. Это хорошая команда высокого класса".

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Юрген Клопп, ФК Лестер, Джейми Варди.
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