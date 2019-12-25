Артета определился с трансферными целями Арсенала

Новости спорта:Арсенал намерен заполучить полузащитника Лестера Уилфреда Ндиди.

Арсенал намерен заполучить полузащитника Лестера Уилфреда Ндиди. Новый главный тренер Канониров Микель Артета лично заинтересован в трансфере опорника, сообщает Sky Sports.

По информации источника, в руководстве Арсенала намерены предложить Лестеру обмен на Гранита Джаку и доплатить 50 миллионов долларов за 23-летнего нигерийского хавбека.

В текущем сезоне Ндиди провел 17 матчей в футболке Лестера, в которых отметился двумя забитыми мячами. За Лестер полузащитник выступает с 2017 года, перейдя в английский клуб из бельгийского Генка.

Джака близок к уходу из Арсенала из-за конфликта с болельщиками команды, вследствие которого он уже был лишен капитанской повязки. Ранее сообщалось, что в услугах Гранита заинтересована Герта.

В нынешнем сезоне 27-летний швейцарец сыграл в 15 матчах за Канониров, отметившись одной результативной передачей.

В январе Артета также хочет подписать в Арсенал игроков на позиции центрбека и атакующего полузащитника. Напомним, что Канониры заинтересованы в приобретении 27-летнего нападающего леверкузенского Байера Кевина Фолланда.

Канониры идут на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ. Первый матч под руководством Артеты Арсенал проведет в четверг, 26 декабря, на выезде против Борнмута. Лестер расположился на втором месте с 39 очками. 26 декабря Лисы дома встретятся с лидером АПЛ Ливерпулем.