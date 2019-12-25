Скачать
Среда, 25.12.2019
Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия
Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия
Шахтер определился с местом для теплых зимних сборов
Шахтер определился с местом для теплых зимних сборов
Самый яркий нокаут 2019 года (Видео)
Самый яркий нокаут 2019 года (Видео)
Australian Open 2019: призовой фонд составит почти 50 млн долларов
Australian Open 2019: призовой фонд составит почти 50 млн долларов

Артета определился с трансферными целями Арсенала

Артета определился с трансферными целями Арсенала
11:38 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Арсенал намерен заполучить полузащитника Лестера Уилфреда Ндиди.

Арсенал намерен заполучить полузащитника Лестера Уилфреда Ндиди. Новый главный тренер Канониров Микель Артета лично заинтересован в трансфере опорника, сообщает Sky Sports.

По информации источника, в руководстве Арсенала намерены предложить Лестеру обмен на Гранита Джаку и доплатить 50 миллионов долларов за 23-летнего нигерийского хавбека.

В текущем сезоне Ндиди провел 17 матчей в футболке Лестера, в которых отметился двумя забитыми мячами. За Лестер полузащитник выступает с 2017 года, перейдя в английский клуб из бельгийского Генка.

Джака близок к уходу из Арсенала из-за конфликта с болельщиками команды, вследствие которого он уже был лишен капитанской повязки. Ранее сообщалось, что в услугах Гранита заинтересована Герта.

"Португальский волшебник" остался у руля Фламенго

В нынешнем сезоне 27-летний швейцарец сыграл в 15 матчах за Канониров, отметившись одной результативной передачей.

В январе Артета также хочет подписать в Арсенал игроков на позиции центрбека и атакующего полузащитника. Напомним, что Канониры заинтересованы в приобретении 27-летнего нападающего леверкузенского Байера Кевина Фолланда.

Канониры идут на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ. Первый матч под руководством Артеты Арсенал проведет в четверг, 26 декабря, на выезде против Борнмута. Лестер расположился на втором месте с 39 очками. 26 декабря Лисы дома встретятся с лидером АПЛ Ливерпулем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола, Микель Артета, Уилфред Ндиди.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пеле, Марадона и Месси: кто попал в сборную всех времен и народов
02 "То, чего все ждали": Лопес рассказал, как долго шел к бою с Ломаченко
03 Ярмоленко может покинуть Вест Хэм
04 Украинские футболисты получат рекордные премиальные за выход на Евро
05 Усик знает, как привлечь внимание журналистов: видео очередного трюка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь