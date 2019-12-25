Скачать
Четверг, 26.12.2019
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
The Ring назвал лучший бой 2019 года (Видео)
The Ring назвал лучший бой 2019 года (Видео)
Папа-эльф: Месси встретил Рождество в кругу семьи (Фото)
Папа-эльф: Месси встретил Рождество в кругу семьи (Фото)
"Вместе мы стали сильнее": Жена Шумахера рассказала о восстановлении мужа
"Вместе мы стали сильнее": Жена Шумахера рассказала о восстановлении мужа

Лидер Зари: Мы выйдем в ЛЧ в следующем сезоне

Лидер Зари: Мы выйдем в ЛЧ в следующем сезоне
13:18 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф football.ua

Новости спорта:Никита Шевченко в интервью официальному сайту клуба подвел итоги выступлений в осенней части чемпионата.

Вратарь луганской Зари Никита Шевченко в интервью официальному сайту клуба подвел итоги выступлений в осенней части чемпионата.

"Считаю, это полугодие, однозначно, можно занести нам в актив. Да, в команде произошли изменения, пришел новый тренер, начался новый футбол, произошел новый виток у Зари. В эти полгода мы показали довольно хороший уровень игры и результата.

Были мысли о борьбе за второе место. Еще несколько лет назад это было, казалось бы, недостижимой задачей. Но, и опять же, не хочу забегать вперед. Закончится чемпионат и тогда будем смотреть. Да, чемпионат сейчас уравнялся за исключением Шахтера у которого сейчас солидный отрыв. Шансы были и мы ими воспользовались. Еще ничего не закончилось и работы предстоит проделать ещё очень много.

Еще перед началом сезона у нас был серьёзный разговор с Виктором Скрипником и он сказал нам, что ничего невозможного не бывает. Поставил примеры в своей карьере. Мы должны жить мечтой и серьёзными целями и идти вперед, делая все для их исполнения.

Виктор Анатольевич привнес новые идеи и видения в нашу игру. Видно, что команда прогрессирует. Так что, приход Виктора Скрипника освежил команду основательно. Мы сильны духом и коллективом и это немаловажно.

Неприятно было остановиться в шаге от группы. Эспаньол – хороший соперник, представитель топ-чемпионата. Но сложилось, как сложилось. В следующем году выйдем в Лигу Чемпионов", - сказал Шевченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Заря, Футбол, Новости футбола, Никита Шевченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
02 Динамо проведет матч с командой Милевского
03 Анелька признался, что ему стыдно за трансфер в Ювентус
04 Спарринг-партнер Ломаченко не верит в успех Лопеса в бою с украинцем
05 Гвардиола: Посмотрим, заслуживаю ли я нового контракта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь