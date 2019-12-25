Лидер Зари: Мы выйдем в ЛЧ в следующем сезоне

Новости спорта:Никита Шевченко в интервью официальному сайту клуба подвел итоги выступлений в осенней части чемпионата.

Вратарь луганской Зари Никита Шевченко в интервью официальному сайту клуба подвел итоги выступлений в осенней части чемпионата.

"Считаю, это полугодие, однозначно, можно занести нам в актив. Да, в команде произошли изменения, пришел новый тренер, начался новый футбол, произошел новый виток у Зари. В эти полгода мы показали довольно хороший уровень игры и результата.

Были мысли о борьбе за второе место. Еще несколько лет назад это было, казалось бы, недостижимой задачей. Но, и опять же, не хочу забегать вперед. Закончится чемпионат и тогда будем смотреть. Да, чемпионат сейчас уравнялся за исключением Шахтера у которого сейчас солидный отрыв. Шансы были и мы ими воспользовались. Еще ничего не закончилось и работы предстоит проделать ещё очень много.

Еще перед началом сезона у нас был серьёзный разговор с Виктором Скрипником и он сказал нам, что ничего невозможного не бывает. Поставил примеры в своей карьере. Мы должны жить мечтой и серьёзными целями и идти вперед, делая все для их исполнения.

Виктор Анатольевич привнес новые идеи и видения в нашу игру. Видно, что команда прогрессирует. Так что, приход Виктора Скрипника освежил команду основательно. Мы сильны духом и коллективом и это немаловажно.

Неприятно было остановиться в шаге от группы. Эспаньол – хороший соперник, представитель топ-чемпионата. Но сложилось, как сложилось. В следующем году выйдем в Лигу Чемпионов", - сказал Шевченко.