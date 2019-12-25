Президент Реала обратился к болельщикам, поделившись планами на 2020 год

Новости спорта:Флорентино Перес поздравил болельщиков Реала с праздниками.

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес в клубном "инстаграме" поздравил болельщиков "Королевского клуба" с праздниками, а также поделился планами на 2020 год.

"Реал" – это универсальное чувство, которое объединяет миллионы людей по всему миру. Членам клуба и фанатам я желаю провести счастливые праздники с семьями и любимыми. Это особенные дни, в течение которых нужно не забывать о самых важных ценностях, таких как, солидарность.

Мы гордимся благотворительной деятельностью фонда "Реал Мадрид". Мы присутствуем в 80 странах и помогаем наиболее нуждающимся. Особенно детям, которые растут на фоне серьёзной опасности социального отторжения.

В новом году желаю здоровья и счастья всем. Желаю, чтобы 2020-й стал годом успеха и титулов для наших футбольных и баскетбольных команд. Мы будем придерживаться нашего принципа никогда не сдаваться и продолжим работать с той же мотивацией, чтобы "Реал" и дальше оставался самым любимым и уважаемым спортивным клубом в мире. Счастливых праздников!" – сказал Перес.