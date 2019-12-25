Вратарь сборной Украины сделал предложение своей девушке

Новости спорта:Вратарь сборной Украины Андрей Лунин сделал предложение в центральном круге футбольного стадиона.

В национальной сборной Украины на одного холостого футболиста станет меньше - вратарь Реала, выступающий в аренде в Вальядолиде, Андрей Лунин решился сделать предложение своей девушке - Анастасии.

Примечательно, что футболист предложил возлюбленной выйти за него замуж 25 декабря, когда многие в мире, в том числе в Испании, празднуют Рождество. Сделал он это в центральном круге стадиона Нуэво Хосе Соррилья - домашней арены Вальядолида.

Сам же Лунин и опубликовав фото, добавив комментарий "Si", так что девушка ответила согласием.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Si Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey) 25 Дек 2019 в 9:33 PST

Сама девушка также опубликовала этот снимок, сообщив, что она сказала "Да".