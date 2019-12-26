МЮ хочет усилить оборону: кого подпишут в январе

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09:29 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Манчестер Юнайтед заинтересован в приобретении защитника Наполи Калиду Кулибали.

Манчестер Юнайтед заинтересован в приобретении защитника Наполи Калиду Кулибали, информирует Man United Source, ссылаясь на The Telegraph.

Сообщается, что Красные дьяволы уже начали переговоры с представителями сенегальца насчет возможного перехода. Недавно стало известно, что Наполи готов продать Кулибали следующим летом.

Не так давно президент клуба Аурелио де Лаурентис оценил Кулибали в 250 миллионов фунтов того, как Манчестер Юнайтед за 85 миллионов приобрел защитника Лестера Харри Магуайра.

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В нынешнем сезоне 28-летний Кулибали провел 20 матчей за Наполи во всех турнирах.

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ФК Наполи, Футбол, АПЛ, МЮ, Новости футбола, Калиду Кулибали.
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