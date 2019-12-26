Олимпик сохранил своих лидеров

Новости спорта:Сергей Политыло и Евгений Пасич продлили контракты с Олимпиком.

Полузащитники Сергей Политыло и Евгений Пасич продлили контракты с Олимпиком. Теперь оба футболиста связаны с дончанами до лета 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.

Политыло в нынешнем сезоне провел 17 матчей за Олимпик, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. У Пасича — 14 матчей, в которых он провел один гол и оформил один ассист.

На данный момент Олимпик находится на девятом месте турнирной таблицы чемпионата Украины, имея в своем активе 18 очков после 18 сыгранных туров.

Ранее сообщалось, что Олимпик покинули защитники Роман Вантух, Егор Клименчук, а также полузащитник Геннадий Пасич. В свою очередь, состав команды Висенте Гомес пополнил полузащитник Динамо Никита Кравченко.