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Григорчук покинет Астану до концу года

Григорчук покинет Астану до концу года
13:38 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Роман Григорчук покинет пост наставника Астаны.

Главный тренер "Астаны" украинец Роман Григорчук покинет свой пост до конца года.

Об этом сообщает казахское издание KazFootball.kz, хотя называет свою информацию "неподтвержденной".

Украинский тренер, отмечают журналисты, согласно контракту еще год должен работать. Поэтому руководство "Астаны" решает вопрос о компенсации за разрыв соглашения.

По информации того же издания, новым коучем команды станет "иностранный тренер, который уже имеет опыт работы в Казахстане".

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"Астана" под руководством Романа Григорчука в прошлом сезоне смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы УЕФА и завоевала 6 по счету чемпионство в Премьер-лиге Казахстана.

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Футбол, Роман Григорчук, Новости футбола, ФК Астана.
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