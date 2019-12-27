Сульшер - о матче с Ньюкаслом: Два матча за три дня - это очень сложно

Новости спорта:Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 19-го тура АПЛ против Ньюкасла.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 19-го тура АПЛ против Ньюкасла (4:1). По словам специалиста, его подопечные грамотно воспользовались ошибками соперника.

«Этот матч был очень похож на прошлый тур, когда мы с Уотфордом создали ряд моментов, но не смогли их реализовать. Сейчас при счете 0:1 мы заставили ошибаться соперника, после чего воспользовались своими моментами. Два матча за три дня — это очень сложно. Но мы готовы к этому, так как у нас молодая команда, которая сильна своей ментальностью».

«Гринвуд провел отличный матч. Было приятно смотреть, как он забивает. Я знаю, что в створ ворот он бьет чаще, чем мимо. Погда? Ему нужно немного времени. Жду от него большего», — цитирует слова Сульшера ВВС.

Манчестер Юнайтед поднялся на седьмое место турнирной таблицы АПЛ. В следующем туре манкунианцы завтра сыграют против Бернли.