Кавани хочет уже в январе покинуть ПСЖ

Новости спорта:Эдинсон Кавани рассчитывает покинуть ПСЖ в январе.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани надеется на то, что его отъезд с "Парк де Пренс" состоится в январе 2020-го года.

Ранее уругваец договорился с мадридским "Атлетико" об условиях трехлетнего контракта.

Соглашение Кавани с парижанами истекает в конце сезона, однако форвард намерен прекратить сотрудничество на полгода раньше. Пока что клубам не удалось договориться о сумме компенсации. Тем не менее, футболист убеждает руководство "матрасников" продолжить переговоры с боссами французского гранда.

Напомним, южноамериканец постоянно боролся за место в составе парижан сначала со Златаном Ибрагимовичем, а затем с Неймаром и Килианом Мбаппе. Несмотря на наличие Эдинсона, летом ПСЖ подписал бывшего капитана итальянского "Интера" Мауро Икарди, который еще больше снизил вероятность попадания в состав Кавани.