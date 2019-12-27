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Ракитич намерен завершить карьеру в сборной после Евро-2020

Ракитич намерен завершить карьеру в сборной после Евро-2020
14:05 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Иван Ракитич намерен завершить карьеру в сборной после Евро-2020.

Полузащитник Барселоны и сборной Хорватии Иван Ракитич намерен завершить карьеру в сборной после Евро-2020. Об этом заявил сам футболист, намекая на то, что все зависит от результатов Клетчатых на европейском первенстве.

«Евро-2020 может стать моим последним большим турниров в составе сборной. Нужно быть реалистами — это вполне очевидные вещи. Я буду обсуждать это с тренером сборной — мы выберем лучший вариант как для меня, так и для национальной команды. Самое главное — успешное выступление Хорватии на Евро-2020», — цитирует слова хавбека Sportske Novosti.

Ракитич выступает за сборную Хорватии с 2007 года, всего проведя за национальную команду 106 матчей, забив 15 мячей. В прошлом году Иван стал вице-чемпионом мира, уступив в составе Хорватии в финальном матче Франции (2:4). На Евро-2020 Хорватия сыграет с Англией и Чехией. Еще один соперник определится после стыковых матчей между Шотландией, Израилем, Норвегией и Сербией.

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Напомним, что в текущем сезоне хорват, который перешел в каталонский клуб в 2014 году, сыграл за Барсу 14 матчей, из которых только четыре — в основном составе, Полузащитник в этих матчах отметился лишь двумя ассистами.

Ранее хорвата связывали с потенциальным переходом в Интер или Милан. Сам полузащитник Барселоны открыт к предложениям Атлетико или Севильи в случае ухода из Барселоны в январе. Cообщалось, что Барселона готова обменять Ракитича на полузащитника Ювентуса Эмре Джана.

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Футбол, Сборная Хорватии, Новости футбола, Иван Ракитич.
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