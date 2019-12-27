Лидер Арсенала близок к уходу в Германию

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14:11 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Гранит Джака может продолжить карьеру в берлинской Герте.

Полузащитник Арсенала Гранит Джака может продолжить карьеру в берлинской Герте. Об этом сообщил агент футболиста Хосе Ногуэро.

"Мы уже согласовали с Гертой все детали, и Гранит хочет там играть. Очень хочу, чтобы Джака отправился в Берлин уже этой зимой. Об этом мы сказали руководителю клуба Раулю Санллехи и спортивному директору Эду Гаспару, а также новому тренеру Микелю Артете", - цитирует Ногуэро Blick.

Напомним, Джака перешел в Арсенал из гладбахской Боруссии в июле 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах за клуб во всех турнирах, отдав одну результативную передачу.

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В ноябре Джака угодил в скандал, разозлив фанатов Арсенала своей улыбкой после провальной игры с Айнтрахтом.

Ранее новый главный тренер Арсенала Микель Артета публично заявил о желании сохранить швейцарца в команде.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, Новости футбола, Гранит Джака.
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