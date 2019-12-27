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Цыганков на Бали устроил романтический вечер для любимой (Фото)

Цыганков на Бали устроил романтический вечер для любимой (Фото)
20:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Футболист Виктор Цыганков поблагодарил девушку за то, что она делает его жизнь особенной.

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков показал, как проводит отпуск на острове Бали (Индонезия). Футболист опубликовал в Instagram фотографию романтического ужина со своей девушкой. Атмосферы месту добавили разбросанные лепестки роз и гирлянды.

"Спасибо, что делаешь каждую минуту этой жизни особенной", - подписал фото Цыганков.

Примечательно, что в Instagram Stories футболист намекнул, что у них с возлюбленной годовщина. Виктор опубликовал фото из бассейна, подписав его "26.12.1∞".

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Ранее сообщалось, что Цыганков показал свой отдых с девушкой на Бали.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Бали, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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