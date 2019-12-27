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Скандальный экс-капитан Арсенала согласовал личный контракт с Гертой

Скандальный экс-капитан Арсенала согласовал личный контракт с Гертой
21:32 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Полузащитник Арсенала Гранит Джака может перейти в Герту во время зимнего трансферного окна.

Гранит Джака согласовал условия личного соглашения с Гертой, сообщает Sky Sports.

Агент 27-летнего полузащитника оповестил руководство Арсенала и Микеля Артету, что швейцарец намерен отправиться в Берлин. В настоящее время между Гертой и Арсеналом идут переговоры касательно стоимости футболиста.

По информации Blick, Герта предложила 25 миллионов евро за Джаку. В идеале, "канониры" намерены выручить 35 миллионов фунтов, что были потрачены на швейцарца, когда он переходил из Боруссии Менхенгладбах, но понимают ситуацию.

Напомним, что в текущем сезоне между Джакой и болельщиками Арсенала случился конфликт, после чего можно услышать свист на трибунах в адрес игрока.

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Ранее сообщалось, что Ньюкасл намерен арендовать Джаку.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, ФК Герта, Новости футбола, Гранит Джака.
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