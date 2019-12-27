Кулусевски - лучший футболист декабря в Серии А

Новости спорта:Полузащитник Пармы Деян Кулусевски помог своей команде подняться на седьмую строчку в турнирной таблице.

Полузащитник Аталанты, выступающий на правах аренды за Парму, Деян Кулусевски стал лучшим футболистом декабря в итальянской Серии А.

Ассоциации итальянских игроков (AIC) отметила выступления 19-летнего шведа в этом месяце, благодаря которым Парма добыла победы над Сампдорией и Наполи, сыграла вничью с Беришией и лишь в начале месяца минимально проиграла Милану.

Также Кулесевски в декабре отдал две результативные передачи и отличился взятием ворот в чемпионате Италии, а его переезд в более именитый клуб начал обсуждаться с новой силой.

Ранее сообщалось, что главным варитом на талантливого хавбека является Интер, а Аталанта не собирается препятствовать уходу своего футболиста.