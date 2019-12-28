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"Он играл бы за топ-клуб": Маркевич похвалил экс-игрока Металлиста

"Он играл бы за топ-клуб": Маркевич похвалил экс-игрока Металлиста
07:42 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Маркевич верил в одного из лучших ассистентов украинского чемпионата.

Экс-наставник «Металлиста» вспомнил, как в свое время боролся с Жажей и Рыкуном, которые могли позволить лишнего.

«Жажа любил погулять, но его совсем плохим я никогда не видел. С Рыкуном приходилось возиться. Четыре года мы старались, чтобы он меньше это делал. Где-то нам это удавалось. Я уже говорил, что такого талантливого игрока, как он, у меня не было.

Рыкун спиной видел, что происходит спереди и мог такой пас отдать, который никто не мог. То на ментальном уровне, такому не научить. Если бы у него футбол был бы на первом месте - он бы был игроком топ-клуба в Европе.

Ибрагимович вернулся в Милан

Всякое было с ним - об этом можно книгу написать. И со сборов отправлял, и отсчитывал. Хотя где-то понимал, что он где-то отойдет, проспится и придет просить прощения. Затем был покой два месяц», - сказал Маркевич.

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Мирон Маркевич, Жажа Коэльо, Новости футбола, Александр Рыкун.
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