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Артета: В последнее время Арсенал не радовал своих болельщиков

Артета: В последнее время Арсенал не радовал своих болельщиков
08:19 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Артета считает, что Арсеналу нужно собраться ради болельщиков.

Новый тренер Арсенала Микель Артета уверен, что команде нужно наладить связь с болельщиками.

"Первым делом мне нужны игроки. Если я смогу убедить их, вместе мы сможем убедить болельщиков", — заявил Артета Sky Sports.

"Сильная связь с фанатами – очень важная часть футбола. Я был очень доволен тем, как болельщики приветствовали игроков, а игроки – болельщиков после игры с Борнмутом. Нам это нужно".

"Потихоньку мы должны восстановить эти отношения, ведь это будет очень мощный инструмент для нас. Мы играем для болельщиков. От нас многого ждут, и мы должны давать им эту радость. Мы должны делать жизнь наших болельщиков лучше. Это происходит, когда мы побеждаем, потому что они от этого счастливее. Нужно делать все возможное ради победы".

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В последнее время у Арсенала не особо получалось дарить счастье болельщикам – команда выиграла только один из последних 14 матчей во всех турнирах.

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ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Микель Артета.
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