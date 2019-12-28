Скачать
Суббота, 28.12.2019
Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
Джервонта Дэвис - Юриоркис Гамбоа: дуэль взглядов (Видео)
Джервонта Дэвис - Юриоркис Гамбоа: дуэль взглядов (Видео)

Капитан Арсенала может перейти в состав аутсайдера Бундеслиги

Капитан Арсенала может перейти в состав аутсайдера Бундеслиги
09:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Гранит Джака, скорее всего, перейдет в Герту.

Агент полузащитника Арсенала Гранита Джаки подтвердил, что его клиент хочет продолжить карьеру в Герте, о чем Хосе Ногуэра рассказал изданию BLICK.

По словам представителя игрока, сторонам остается уладить только сумму отступных, которые заплатят за Джаку в Берлине.

Ранее сообщалось, что в столице Германии готовы отдать за 27-летнего швейцарца 25 миллионов евро.

Бущан: В Динамо многие читают

В нынешнем сезоне Джака был лишен капитанской повязки Арсенала, которую он получил на старте кампании. Полузащитник не сошелся с фанатами клуба после своей неоднозначной реакции на гул трибун.

Всего в нынешнем сезоне Гранит отличился единственной результативной передачей в 16 матчах во всех турнирах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Герта, АПЛ, Арсенал, Новости спорта, Новости футбола, Гранит Джака.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цыганков на Бали устроил романтический вечер для любимой (Фото)
02 "Он играл бы за топ-клуб": Маркевич похвалил экс-игрока Металлиста
03 Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
04 Шмайхель: Рефери решил сделать себя героем матча
05 Тоттенхэм хочет вернуть Бэйла: подробности грандиозного обмена
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь