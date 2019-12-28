Капитан Арсенала может перейти в состав аутсайдера Бундеслиги

Новости спорта:Гранит Джака, скорее всего, перейдет в Герту.

Агент полузащитника Арсенала Гранита Джаки подтвердил, что его клиент хочет продолжить карьеру в Герте, о чем Хосе Ногуэра рассказал изданию BLICK.

По словам представителя игрока, сторонам остается уладить только сумму отступных, которые заплатят за Джаку в Берлине.

Ранее сообщалось, что в столице Германии готовы отдать за 27-летнего швейцарца 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Джака был лишен капитанской повязки Арсенала, которую он получил на старте кампании. Полузащитник не сошелся с фанатами клуба после своей неоднозначной реакции на гул трибун.

Всего в нынешнем сезоне Гранит отличился единственной результативной передачей в 16 матчах во всех турнирах.