Экс-игрок сборной Англии уже поздравил Ливерпуль с чемпионством

Новости спорта:Гари Линекер уверен, что "красные" свое счастье не отпустят.

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на поражение "Манчестер Сити" в поединке 19-го тура английской Премьер-лиги против "Вулверхэмптона".

- Поздравляю "Ливерпуль" с завоеванием первого титула АПЛ, - написал Линекер у себя в Twitter.

Напомним, "Сити" отстаёт от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков. Кроме того, у мерсисайдцев есть игра в запасе.

"Вулверхэмпон" - "Манчестер Сити" 3:2 (0:1)

Голы: Стерлинг Р., 25 (0:1); Стерлинг Р., 50 (0:2); Траоре Ад., 55 (1:2); Хименес Р., 82 (2:2); Доэрти, 90 (3:2)

"Вулверхэмптон": Патрисиу Руй; Дендокер; Хонни (Винагре, 73); Коуди; Доэрти; Моутинью; Саисс; Невеш Р.; Жота (Педру Нету, 79); Траоре Ад.; Хименес Р. (Беннетт Р., 94)

"Манчестер Сити": Эдерсон (до 12); Менди Б.; Отаменди; Уолкер; де Брюйне (Гюндоган, 67); Родри; Стерлинг Р.; Фернандиньо; Силва Д.; Агуэро (Браво, 14); Марез (Гарсия Э., 46)