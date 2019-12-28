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Экс-форвард Атлетико: Кавани идеально подойдет Симеоне

Экс-форвард Атлетико: Кавани идеально подойдет Симеоне
10:09 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Диего Форлан буде рад если его соотечественник Эдисон Кавани перейдет в Атлетико.

Экс-форвард "Атлетико" и сборной Уругвая Диего Форлан поделился мнением о возможном трансфере нападающего "Пари Сен-Жермен" Эдинсона Кавани в мадридский клуб.

"Кавани был бы прекрасным приобретением для "Атлетико". Он отлично подошёл бы клубу. Это было бы здорово как и для настоящего этого клуба, так и для развития команды в долгосрочной перспективе.

Трансфер должен состояться как можно скорее. Это то, что сейчас нужно Симеоне. Уверен, Кавани сразу заработает авторитет в "Атлетико", — цитирует Форлана Marca.

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В этом сезоне Кавани провёл 8 матчей в Лиге 1, лишь в половине случаев сыграв в старте. На его счету 2 гола.

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ПСЖ, Атлетико, Новости футбола, Эдисон Кавани.
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