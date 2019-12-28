Реал сдаст перспективного японца в другой клуб Примеры

Новости спорта:Реал вернет Эдегора, а вместо него отправит в Сосьедат японца Кубо.

Реал Сосьедад не останется с пустыми руками после досрочного возвращения полузащитника Мартина Эдегора из аренды в Реал Мадрид.

AS со ссылкой на японское издание портала Goal.com передает, что в Сосьедад на правах аренды перейдет вингер Такефуса Кубо. До конца текущего сезона японец был арендован Мальоркой.

В нынешнем сезоне 18-летний Кубо забил единственный гол и отдал 2 результативных передачи в 15 матчах Мальорки. Минувшим летом Такефуса подписал с Реалом контракт на пять лет.

Ранее сообщалось, что Эдегор вернется в Реал летом следующего года. Его арендное соглашение с Сосьедадом изначально было рассчитано на два года.

21-летний норвежец проводит впечатляющий сезон: в 16 матчах Сосьедада в нынешнем сезоне он забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.