Скачать
Суббота, 28.12.2019
Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
Джервонта Дэвис - Юриоркис Гамбоа: дуэль взглядов (Видео)
Джервонта Дэвис - Юриоркис Гамбоа: дуэль взглядов (Видео)

Реал сдаст перспективного японца в другой клуб Примеры

Реал сдаст перспективного японца в другой клуб Примеры
10:38 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Реал вернет Эдегора, а вместо него отправит в Сосьедат японца Кубо.

Реал Сосьедад не останется с пустыми руками после досрочного возвращения полузащитника Мартина Эдегора из аренды в Реал Мадрид.

AS со ссылкой на японское издание портала Goal.com передает, что в Сосьедад на правах аренды перейдет вингер Такефуса Кубо. До конца текущего сезона японец был арендован Мальоркой.

В нынешнем сезоне 18-летний Кубо забил единственный гол и отдал 2 результативных передачи в 15 матчах Мальорки. Минувшим летом Такефуса подписал с Реалом контракт на пять лет.

Ранее сообщалось, что Эдегор вернется в Реал летом следующего года. Его арендное соглашение с Сосьедадом изначально было рассчитано на два года.

Луческу отказался возглавить Сьон

21-летний норвежец проводит впечатляющий сезон: в 16 матчах Сосьедада в нынешнем сезоне он забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Реал, Примера, "Реал Сосьедад", Мартин Эдегор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цыганков на Бали устроил романтический вечер для любимой (Фото)
02 "Он играл бы за топ-клуб": Маркевич похвалил экс-игрока Металлиста
03 Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
04 Шмайхель: Рефери решил сделать себя героем матча
05 Тоттенхэм хочет вернуть Бэйла: подробности грандиозного обмена
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь