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Экс-игрок сборной Украины: Нидерланды - фаворит нашей группы на ЧЕ

Экс-игрок сборной Украины: Нидерланды - фаворит нашей группы на ЧЕ
11:23 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Евгений ЛЕвченко считает, что Нидерланды сильнее Украины.

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко - об успешном прохождении отбора и шансах "сине-жёлтых" на Евро-2020.

- В этом сезоне почувствовал, что наконец-то мы получили одну из сильнейших сборных в нашей истории. Ранее болельщики ходили на Шевченко, на Реброва. В этом году мы наслаждались игрой команды, а не отдельных игроков. И это при том, что чемпионат Украины не очень высокого уровня.

А еще Украина научилась удерживать победы и спасать поединки. Вспомним матчи с Люксембургом и Сербией, в которых в которых забивали решающие голы на последних секундах.

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Считаю, что сборная Нидерландов - фаворит в противостоянии с Украиной. В каждой линии нидерландский футболист превосходит украинца по классу, цене и имени. Но если Украина грамотно построит тактику, то будет шанс огорчить соперника. Тем более, что оппонент потерял Депая, который вместе с Фрэнки Де Йонгом был лидером команды. Голландцы восприняли эту потерю как настоящую катастрофу.

И уверен, что наставник местной сборной Рональд Куман решит эту проблему. Кумана здесь очень любят и уважают. Он правильно ставит игру команды, не позволяет подопечным часто делать поперечные пасы, тянуть время на своей половине поля - только вперед, только к чужим воротам.

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Чемпионат Европы, Евгений Левченко, Новости спорта, Новости футбола.
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