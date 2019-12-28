Ювентус намерен заполучить полузащитника Барселоны

Новости спорта:Конкуренцию туринскому клубу составит Интер.

Ювентус намерен побороться с Интером за полузащитника Барселоны Артуро Видаля. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, руководство Ювентуса уже созванивалось с представителем Барселоны по поводу ситуации с чилийцем, который хочет покинуть испанский клуб, так как не имеет твердого места в основе.

Однако в Интере убеждены, что они находятся на несколько шагов впереди и осуществят трансфер футболиста.

В текущем сезоне Видаль сыграл за Барселону 19 матчей во всех турнирах. Он забил 5 голов и также отметился одним ассистом.