Селезнев снова забил гол в чемпионате Турции (Видео)

В рамках 17-го тура Первой лиги Турции "Хатайспор" обыграл лидера чемпионата "Бурсаспор".
Форвард хозяев Евгений Селезнев открыл счет в этом матче. Украинец отличился забитым мячем на 10-й минуте встречи - нападающий воспользовался неточной передачей защитника "Бурсаспор" и пробил в одно касание.
Этот гол стал для 34-летнего Евгения 7-м в нынешнем сезоне. Также Селезнев в этой кампании отдал 2 голевые передачи.
#HATAYSPOR: 6 MAÇTIR GOL YEMİYORUM#SELEZNOV: NAPİM..#GOL #BURSASPOR pic.twitter.com/6ctvJmGov0
— yeşil (@kodaadli) December 28, 2019
Команда украинца в итоге победила 2:1, благодаря голу Бурака Алтипармака на 91-й минуте матча.