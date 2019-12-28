Селезнев снова забил гол в чемпионате Турции (Видео)

Новости спорта:Украинец открыл счет в матче с "Бурсаспор".

В рамках 17-го тура Первой лиги Турции "Хатайспор" обыграл лидера чемпионата "Бурсаспор".

Форвард хозяев Евгений Селезнев открыл счет в этом матче. Украинец отличился забитым мячем на 10-й минуте встречи - нападающий воспользовался неточной передачей защитника "Бурсаспор" и пробил в одно касание.

Этот гол стал для 34-летнего Евгения 7-м в нынешнем сезоне. Также Селезнев в этой кампании отдал 2 голевые передачи.

Команда украинца в итоге победила 2:1, благодаря голу Бурака Алтипармака на 91-й минуте матча.