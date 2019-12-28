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Динамо хочет за Гонсалеса 5 млн долларов

Динамо хочет за Гонсалеса 5 млн долларов
19:41 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Динамо запросило 5 млн долларов у Олимпии Асунсьон за 50% прав на Гонсалеса.

Динамо озвучило сумму, при которой клуб готов передать 50% прав на парагвайского вингера Дерлиса Гонсалеса.

Трансфер в Олимпию Асунсьон может состояться, если киевляне получат 5 миллионов долларов, сообщает Futbol a lo Grande.

В данный момент 25-летний футболист на правах аренды из Динамо выступает за Сантос. Аренда рассчитана до лета 2020 года. Тогда же истекает его контракт с киевским клубом.

Ранее сообщалось, что полузащитник киевского Динамо Дерлис Гонсалес не перейдет на постоянной основе в парагвайский клуб Олимпия, так как сумма в 3,5 миллиона евро за футболиста не удовлетворит киевский клуб.

Также руководство Динамо не захотело отправлять игрока в Олимпию на правах субаренды, ведь не желало еще на полгода продлевать с ним соглашение.

Гонсалес уже выступал за Олимпию в 2014 году, но затем перешел в Базель, а в сезоне 2015/2016 пополнил ряды Динамо за 9,4 миллиона евро.

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В общей сложности за Динамо Дерлис провел 85 матчей во всех турнирах, в которых отличился 12 голами и 15 ассистами.

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Чемпионат Украины, ФК Сантос, Трансфер, ФК Динамо (Киев), Дерлис Гонсалес.
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