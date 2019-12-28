Динамо хочет за Гонсалеса 5 млн долларов

Динамо озвучило сумму, при которой клуб готов передать 50% прав на парагвайского вингера Дерлиса Гонсалеса.
Трансфер в Олимпию Асунсьон может состояться, если киевляне получат 5 миллионов долларов, сообщает Futbol a lo Grande.
В данный момент 25-летний футболист на правах аренды из Динамо выступает за Сантос. Аренда рассчитана до лета 2020 года. Тогда же истекает его контракт с киевским клубом.
Ранее сообщалось, что полузащитник киевского Динамо Дерлис Гонсалес не перейдет на постоянной основе в парагвайский клуб Олимпия, так как сумма в 3,5 миллиона евро за футболиста не удовлетворит киевский клуб.
Также руководство Динамо не захотело отправлять игрока в Олимпию на правах субаренды, ведь не желало еще на полгода продлевать с ним соглашение.
Гонсалес уже выступал за Олимпию в 2014 году, но затем перешел в Базель, а в сезоне 2015/2016 пополнил ряды Динамо за 9,4 миллиона евро.
В общей сложности за Динамо Дерлис провел 85 матчей во всех турнирах, в которых отличился 12 голами и 15 ассистами.