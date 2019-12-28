Дешам пожелал удачи Ювентусу

Новости спорта:Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам надеется на успех Ювентуса в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Специалист уверен, что это достижимая цель для команды, в составе которой есть Криштиану Роналду.

"Ювентус претендует на победу, как и еще 7-8 команд. Для туринцев это вполне достижимая цель. Но надо понимать, что турнир выиграет только один клуб.

Ювентус уже несколько лет делает попытки победить. Надеюсь, в этом сезоне у них все получится.

Качество игроков в команде на нужном уровне. Но есть и другие команды с множеством сильных сторон.

Роналду - великий чемпион, потому что он находится на высочайшем уровне уже много лет. У него есть голод до голов и побед. Он - настоящий профессионал. Может он бегает уже и не так много, как 4-5 лет назад, но бегает лучше. Он может стать решающим фактором в каждом матче", - цитирует Дешама Football Italia.

Отметим, что Дешам играл за туринский клуб с 1994 по 1999 год.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов Ювентус сыграет с Лионом.