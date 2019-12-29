Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)

Новости спорта:Лучший бомбардир чемпионата Хорватии и форвард "Осиека" Мирко Марич попал в сферу интересов "Динамо".

Сегодня стало известно, что "Осиек" допускает возможность трансфера нападающего Мирко Марича, сообщает сообщает dynamomania со ссылкой на Index.hr. По информации издания, клуб может сделать это в случае выгодного предложения "Динамо". В прошлом сезоне к Маричу также был немалый интерес европейских клубов, но "Осиек" сохранил игрока.

24-летний хорват в этом сезоне забил за "Осиек" 16 мячей в 23 матчах во всех турнирах. Также он отдал 5 голевых передач. Контракт футболиста с "Осиеком" рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.

Марич начал свою карьеру в команде "Широки Бриег", затем выступал за загребский "Локомотив", венгерский "Фехервар", а летом 2017 стал игроком "Осиека".

На юношеском уровне футболист выступал за сборную Боснии и Герцеговины, а на взрослом - за Хорватию. За сборную Хорватии он провел 2 товарищеских матча - с Чили и Китаем.

Напомним, что "Динамо" вернуло нападающего Назария Русина из аренды. Форвард отправится с командой на зимний сбор, который пройдет в Турции в середине января следующего года. Русин должен заменить нападающего Артема Беседина, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил УЕФА.