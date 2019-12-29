Легендарный испанский футболист отказался переходить в клуб MLS

Новости спорта:Иньеста намерен играть в Японии.

Полузащитник Виссел Кобе Андрес Иньеста отказался от перехода в один из клубов МЛС, сообщает Football Espana, ссылаясь на El Mundo Deportivo.

Испанец намерен до конца отработать свой контракт с нынешним клубом, соглашение рассчитано до 2021 года.

Отмечается, что интерес к Иньесте проявляли Лос-Анджелес Гэлакси, Сиэтл Саундерс и Интер Майами. Ранее сообщалось, что в услугах 35-летнего испанца заинтересован аргентинский Эстудиантес.

В 2019 году Иньеста провел в составе Виссел Кобе 23 матча, отличившись шестью голами и шестью результативными передачами.