Легендарный испанский футболист отказался переходить в клуб MLS

Полузащитник Виссел Кобе Андрес Иньеста отказался от перехода в один из клубов МЛС, сообщает Football Espana, ссылаясь на El Mundo Deportivo.
Испанец намерен до конца отработать свой контракт с нынешним клубом, соглашение рассчитано до 2021 года.
Отмечается, что интерес к Иньесте проявляли Лос-Анджелес Гэлакси, Сиэтл Саундерс и Интер Майами. Ранее сообщалось, что в услугах 35-летнего испанца заинтересован аргентинский Эстудиантес.
В 2019 году Иньеста провел в составе Виссел Кобе 23 матча, отличившись шестью голами и шестью результативными передачами.