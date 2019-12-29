Президент клуба Первой лиги подарил крупную сумму тренеру своей команды

Новости спорта:Александр Поворознюк в очередной раз отличился неординарным поступком.

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк выделил большую сумму главному тренеру команды Сергею Лавриненко на покупку автомобиля.

«Да, это правда. Я дал Лавриненко больше 600 тысяч гривен на приобретение автомобиля. Не помню марку, но знаю, что машину он купил темно-синего цвета. Ту, которую хотел», - сказал Поворознюк.

По информации источника, главный тренер «Ингульца» купил KIA Sorento. В зависимости от комплектации цена колеблется от 929 тысяч до 1 миллиона 141 тысячи гривен.

Напомним, «Ингулец» ушел на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 37 очков. Отставание от первой позиции составляет всего два пункта. Также клуб вышел в четвертьфинал Кубка Украины.