Экс-игрок Динамо может вернуться в УПЛ

Новости спорта:Артем Кичак может пополнить состав Олимпика.

Украинский голкипер Артем Кичак может вернуться в Favbet Лигу. По информации dynamomania.com, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован Олимпик.

Сообщается, что руководство Олимпика уже работает над трансфером игрока, который в данный момент находится в качестве свободного агента.

Напомним, что Кичак перешел в венгерский МТК летом 2018 года именно из Олимпика. В чемпионате Венгрии воспитанник Динамо сыграл в 25 матчах. В июне этого года футболист покинул ряды МТК на правах свободного агента. Также вратарь выступал за Динамо, Динамо-2 и Волынь.

На данный момент Олимпик находится на девятом месте турнирной таблицы чемпионата Украины, имея в своем активе 18 очков после 18 сыгранных туров.