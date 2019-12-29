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Воскресенье, 29.12.2019
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Экс-игрок Динамо может вернуться в УПЛ

Экс-игрок Динамо может вернуться в УПЛ
16:42 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Артем Кичак может пополнить состав Олимпика.

Украинский голкипер Артем Кичак может вернуться в Favbet Лигу. По информации dynamomania.com, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован Олимпик.

Сообщается, что руководство Олимпика уже работает над трансфером игрока, который в данный момент находится в качестве свободного агента.

Напомним, что Кичак перешел в венгерский МТК летом 2018 года именно из Олимпика. В чемпионате Венгрии воспитанник Динамо сыграл в 25 матчах. В июне этого года футболист покинул ряды МТК на правах свободного агента. Также вратарь выступал за Динамо, Динамо-2 и Волынь.

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На данный момент Олимпик находится на девятом месте турнирной таблицы чемпионата Украины, имея в своем активе 18 очков после 18 сыгранных туров.

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ФК Динамо К, УПЛ, Олимпик, Артем Кичак.
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