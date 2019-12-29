"Все сломалось": Эмери прокомментировал работу в Арсенале

Новости спорта:Унаи Эмери описал ситуацию, которая была в команде в последние дни его работы.

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о своем увольнении.

«Своего рода поворотным моментом стал матч с «Шеффилдом». За месяц все сломалось, и мы не могли победить на протяжении 7 матчей. Мы задавались вопросом о том, что же происходит с нами, и напряжение из-за этого нарастало снежным комом.

Тренер – первый, на ком сосредотачивается внимание. Я сталкивался с этим и в других клубах, но мне удавалось справиться, вернув команду на победную тропу. Но правда заключается в том, что последний месяц в «Арсенале» был чудовищным.

Еще за три-четыре недели до того, как все началось, я говорил с игроками о том, что у нас есть проблемы, что я не вижу на поле команду, которую представлял и которую хотел видеть. Мы не смогли стать командой, создающей соперникам большие проблемы.