Боруссия купила одного из лучших форвардов Лиги чемпионов

Новости спорта:Эрлинг Холланд продолжит карьеру в Бундеслиге.

Дортмундская «Боруссия» подписала нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Холанда. 19-летний норвежец заключил с новым клубом контракт до июня 2024 года.

Футболист присоединится к «Боруссии» 3 января и отправятся на тренировочный сбор в Испанию на следующий день.

По информации Kicker, сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

У Холанда 8 голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, он идет вторым в гонке бомбардиров после Роберта Левандовского, у которого 10 голов.

Игроком интересовались чемпион Италии Ювентус и Манчестер Юнайтед.